Après le match nul prolifique (3-3) entre le Jaraaf de Dakar (4e, 16 pts) et Guediawaye FC (3e, 18 pts), la victoire de Mbour Petite Côte (9e, 12 pts) devant le Dakar Sacré Coeur (11e, 11 pts), sur le score étriqué d’un but à zéro, les 2 nuls sur scores vierges entre Casa-Sport (2e, 18 pts)/Gorée (8e, 13 pts) et AS Douane (13e, 9 pts)/CNEPS (11e, 11 pts)/, tous ces rencontres disputés le samedi, le lendemain dimanche, trois matchs étaient au programme dont l’attraction Génération Foot/Teungurth FC. Les Académiciens avaient l’occasion de s’emparer du fauteuil de leader en cas de victoire combinée à des contre-performances de ses suivants, tandis que les Champions en titre pouvaient recoller au groupe de têteen cas de victoire. A deni Birane Ndao, expéditif, les partenaires Jean Louis Barthélémy Diouf ont ouvert le score matinalement par Idrissa Gueye (2e, 1-0). Un avantage conservé jusqu’à la fin du match. Grâce à cette 5ème victoire Génération Foot (1e, 18 pts) éjectele Casa-Sport du fauteuil de leader grâce à un meilleur goal average. A Saint Louis, la Linguere (6e, 14 pts) et la lanterne rouge Diambour (14e, 7 pts) n’ont pu se départager (0-0), tandis que l’AS Pikine (5e, 14 pts) n’a pas réussi à accrocher un 4eme succèsdevant Diambars (12e, 9 pts). Les 2 formations se sont contentés d’un nul vierge.

