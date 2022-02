Ce samedi après midi, le très nombreux public du stade Iba Mar Dio a assisté à un incroyable scénario entre Médinois et Banlieusards. Dauphins du Casa-Sport, les joueurs de Souleymane Diallo avaient l’opportunité de prendre le fauteuil de leader en cas de victoire sur leurs adversaires Verts-blancs. Pourtant tout semblait marcher comme sur des roulettes, puisqu’ils menaient 3 buts à zéro à la mi-temps, au grand dam du public de la Médina, médusé. Mais portés par Bouly Junior Sambou double buteur (47e et 63e) répondant aux 2 réalisations de Cheikh Diouf (10e et 40e), les protégés de Cheikh Gueye vont arracher l’égalisation en toute fin de temps additionnel par leur libero Melo Ndiaye (3-3). Le Guediawaye FC (2e, 18 pts) rate l’occasion de s’emparer du fauteuil, ne profitant pas du nul (0-0) du Casa-Sport (1er, 18 pts) devant l’US Goréenne (13 pts) qui occupe provisoirement la 5e place. L’AS Douane et le CNEPS se sont quittés dos à dos sur un nul vierge et occupent provisoirement les 12e et 11e placés. Enfin, à Mbour, le MPC s’est relancé en s’imposant devant Dakar Sacré Coeur (1-0). Cette victoire permet à Mbour Petite Côte de prendre provisoirement le 8e place avec 12 points devant son adversaire qui comptabilise 11 unités.

