XALIMANEWS-A l’issue de la 16ème journée disputée ce week-end, lew 2 premiers au classement ont été battus. Le leader Diambars a été battu ce samedi par Pikine (0-1) et le dimanche son dauphin, Casa-Sport n’en a pas profité, battu à son tour par Gorée (2-1).

Ce week-end, Diambars, leader du championnat acceuillait l’AS Pikine. A domicile, les Academiciens se sont iclinés (0-1) sur un but de Mandoumbé Wade (32e). Malgré ce revers, Diambars (1er, 28 pts) conserve sa première place, car son suivant n’a pas pu remporter les 3 points en déplacement. Battu (2-1) par la formation de l’US Gorée (8e, 20 pts+0) grâce à des buts de Alassane Diallo (45e+3) et Ibrahima Seck (85e) contre une réalisation d’Abdoul Kassama (10e), le Casa Sport (3e, 26 pts+4) descend d’un cran et cède la place de dauphin au Guediawaye FC (2e, 26 pts+9 qui a fait match nul vierge (0-0) en déplacement devant l’équipe de Sonacos (11e, 18 pts). Derrière ce trio de tête, suit le Teugueth FC (4e, 24 pts), malgré sa défaite (2-1) dans le derby rufisquois face à Génération Foot (5e, 23 pts). Pourtant, ce sont les Rufisquois qui avaient ouvert le score par Ousseynou Boye (19e, 1-0) avant d’être renversés sur des realisations d’Urbain Boissy (22e, 1-1) et Jean Barthelemy Diouf (32e, 1-2). Le Jaraaf (6e, 21 pts+2) descend d’un palier battu (2-1) en déplacement par la lanterne rouge, le CNEPS (14e, 7 pts), grâce aux réalisations de Lamine Mbengue 68e sp) et Tidiane Dabo (90e+5) contre celle d’Ibrahima Bangoura (56e). Le Dakar Sacré Coeur (7e, 21 pts+0) a réussi une belle opération en disposant (2-0) des nordistes de la Linguere ((13e, 13 pts). Enfin, l’AS Douane (12e, 17 pts) et le Stade de Mbour (10e, 19 points) se sont partagés les points.

Résultats 16ème journée Ligue 1 Sénégal

Diambars/AS Pikine (0-1), Dakar Sacré Coeur/Linguère (2-0), Sonacos/Guédiawaye (0-0), AS Douane/Stade de Mbour (0-0), Génération Foot/Teungueth FC (2-1), CNEPS/Jaraaf (2-1), US Gorée/Casa (2-1)

Classement Ligue 1 après 16 journées