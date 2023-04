Éliminé de la Coupe du Sénégal, Diambars (1er, 31 pts) acceuille Teungueth FC (5e, 25 pts). La formation pensionnaire de Saly devra temporter la victoire pour ne pas se faire doubler par son dauphin, le Guediawaye C (2e, 30 pts) qui s’opposera ce dimanche à la Douanes (12e, 17 pts) ce dimanche. Une victoire des Banlieusars combinés à un accroc des Academiciens, les propulserait en tête. Toujours ce samedi, l’autre attraction sera le derby dakarois Gorée (6e, 24 pts)/Jaraaf (10e, 21 pts). Les Insulaires sortent d’un nul contre Teungueth (1-1) alors que les Verts-Blancs ont essuyé leur 8ème defaite la journée passée, contre Génération Foot (0-1). Un revers qui a précipité le départ de Youssouf Dabo. Les chocs entre Goréens et Jaraafmen ont toujours été épiques et l’équipe medinoise doit se ressaisir, mais elle fera face à un adversaire qui lui donne souvent du fil à retordre. Pour le dimanche, la Génération Foot (3e, 29 pts) qui ferme le podium va recevoir le Stade de Mbour (11e, 20 pts). Les Academiciens de Deni Birane Ndao qui ont disposé du Jaraaf la journée précédente, peuvent s’emparer du fauteuil de leader, si Diambars et Guediawaye perdent. Cependant, les Mbourois joueront cranement leurs chances. L’AS Pikine(8e, 22 pts) va à Saint Louis pour défier la Linguere, très mal en point et avant avant-dernière au classement (13e, 14 pts). Les 2 équipes sortent de nuls vierges la journée passée et les Saint Louisiens à domicile voudront se relancer eux qui sont devancés de 3 points par la Douane qui les précède au classement. La Sonacos (9e, 21 pts) victorieuse lors de la 17ème journée fera la déplacement à Thies pour rencontrer le CNEPS la lanterne rouge (14e, 9 pts). Enfin, le dernier match de cette 18ème journée se jouera le lundi et opposera Dakar Sacré-Coeur (7e, 22 pts) au Casa-Sport (4e, 26 pts). Les champions en titre qui sortent de 2 revers d’affilée devront se rebiffer si ils ne veulent pas être lâchés par leurs devanciers. Quand aux Sicapois, ils reviendront à une unité de leurs adversaires en cas de succès.

