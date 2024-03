Football-Ligue 1 Sénégal/J18 : Teungueth se reprend et récupère son fauteuil le Jaraaf accroché, Guédiawaye FC enchaîne un quatrième succès

XALIMANEWS-Ce jeudi s’est jouée la 18ème journée de la Ligue Pro. Le Teungueth FC a renoué avec le succès en disposant de Dakar Sacré (2-0) et reprend la première place au Jaraaf tenu en échec par Sonacos (0-0). Le Guédiawaye FC a enchaîné un 4e succès en domptant le Stade de Mbour (3-1) et consolide sa 3ème place.

Une semaine après avoir cédé le fauteuil au Jaraaf, suite à sa défaite devant Guédiawaye FC (3-4), Le Teungueth FC s’est ressaisi. En disposant de Dakar Sacré Coeur (2-0) grâce à à Youssou Sanyang (60e) et Cheikh Gueye (75e), les Rufisquois reprennent le fauteuil de leader (1er, 24 pts+13). Et pour cause, le Jaraaf (2e, 32 pts+13) a été tenu en échec (0-0) par la formation de la Sonacos (6e, 24 pts+1) et perd la première place. Les Crabes ont enchaîné en disposant du Stade de Mbour (12e, 15 pts). Du coup, le Guédiawaye FC (3e, 31 pts+7) après sa victoire devant Teungueth FC (4-3) la journée précédente, enchaîne un quatrième succès de rang. Une victoire qui porte l’empreinte d’Aboulie Kassama auteur d’un doublé (7e et 70e). Les insulaires qui avaient perdu devant les Verts Blancs (2-0) ont renoué avec le succès en s’imposant (2-0) devant le Casa Sport, grâce à deux réalisations marquées aux 17e et 89e minutes. Grâce à ce succès, l’US Gorée (4e, 27 pts+2) est au pied du podium. L’AS Pikine (5e, 26 pts+3) est allée tenir en échec (0-0) les Académiciens de Diambars, lanternes rouge (14e, 14 pts-8). L’Union Sportive de Ouakam n’a pas enchaîné, accroché par Génération Foot (1-1). Pourtant ce sont les Dakarois qui avaient ouvert le score par Alassane Gueye (32e) avant l’égalisation des Académiciens de Deni Birane Ndao par l’entremise d’Idrissa Gueye (74). La Linguère de Saint Louis (9e, 21 pts-1) et le Jamono de Fatick (13e, 15 pts-6) se sont neutralisés (1-1). Les Nordistes ont dégaine les premiers par Makha Ba (57e) mais trois minutes plus tard (60e), Diambars va rétablir l’équilibre.

Pour cette 18e journée, 3 victoires ont été enregistrées dont 2 à domicile et 1 à l’extérieur, pour 12 buts marqués.

Résultats 18ème journée

Dakar SC/Teungueth FC (0-2)

Guediawaye FC/Stade de Mbour (3-1)

Linguere St Louis/Jamono Fatick (1-1)

Sonacos/Jaraaf (0-0)

US Gorée/Casa Sport (2-0)

US Ouakam/Génération Foot (1-1)

Diambars/AS Pikine (0-0)