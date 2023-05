Les Academiciens de Deni Birane Ndao comptent bien garder solidement leur fauteuil. Opposée au CNEPS de Thiès (14e, 10 pts), Génération Foot (1er, 41 pts) s’est imposée (2-0) consolidant son fauteuil de leader. Son dauphin Diambars (2e, 38 pts) qui espérait un faux pas du leader pour le doubler, a été battu (1-0) par la Sonacos (7e, 28 pts). Guédiawaye (3e, 35pts) a vu son match contre Casa-Sport (4e, 33 pts) être interrompu par une coupure de courant alors que les Ziguinchorois menaient par 1 but à zéro. Le Jaraaf (5e, 29 pts+2) et Teungueth FC (6e, 29 pts+1), se sont rebiffés en disposant respectivement sur le même score (1-0) devant Linguere (13e, 17 pts) et Pikine (10e, 27 pts). Au stade Caroline Faye de Mbour, le Stade (11e, 22 pts) et Dakar Sacré-Coeur (9e, 27 pts) se sont quittés sur un nul vierge (0-0). Le match opposant l’US Gorée (8e, 27 pts+1) et l’AS Douane (12e, 19 pts) a été reporté pour cause de convocation de 4 joueurs insulaires chez les U20 du Sénégal qui disputent le Mondial U20.

