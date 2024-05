Football-Ligue 1 Sénégal/J22 : le Jaraaf en dauphin attrayant refroidit le leader Teungueth FC et réduit son écart, Dakar Sacré Coeur enchaîne, l’US Gorée et la Sonacos se reprennent

XALIMANEWS-La 22e journée entamée ce samedi et qui s’est poursuivie ce dimanche, a été marquée par le coup d’arrêt du leader Teungueth FC, après 4 victoires de rang, battu (3-0) par son dauphin le Jaraaf, très séduisante et qui revient à 4 points. Dans les autres rencontres, l’US Gorée et la Sonacos battues dernièrement, se sont rebiffées en s’imposant, de même que Génération Foot qui sortait d’un nul.

L’attraction de la journée, le choc au sommet entre les deux premiers du classement de la Ligue, a été bénéfique aux Médinois. Les protégés de Malick Daf qui produisent du beau jeu, ont refroidi les Rufisquois qui sortaient de 4 victoires de rang, et qui n’avaient plus perdu depuis leur défaite à domicile lors de la 18e journée face à Guédiawaye FC (4-3). Cet après midi, les Premiers du championnat ont été balayés par la déferlante verte blanche. Le succès du Jaraaf (2e, 39 pts) porte les empreintes de Souleymane Cissé (10e), Aimé Tendeng (75e) et Ababacar Sarr (84e), auteurs de beaux buts. Avec cette séduisante victoire, les Médinois enchaînent, reviennent à 4 points de Teungueth FC (1er, 43 pts) et relancent la course au titre à 4 journées de la fin. Le Guédiawaye FC (3e, 36 pts) qui sortait d’un nul, a été défait (1-0) par Génération Foot (8e, 25 pts). Les Grenats se sont imposés sur un but du jeune prodige Amara Diouf (73e). Au pied du podium, Dakar Sacré Coeur (4e, 33 pts) a enchaîné de belle manière en balayant (4-0) la Linguère de Saint Louis (9e, 24 pts). Les Sicapois avec ce second succès de rang reviennent à 3 points des Crabes. Derrière, l’AS Pikine s’est bien comportée après sa défaite face au Jaraaf. En déplacement face au Casa Sport (11e, 23 pts) les Banlieusarde Dakarois ont réussi à se sortir indemnes (0-0). La Sonacos (6e, 31 pts) et Gorée (7e, 30 pts) qui sortaient chacune d’une défaite, ont renoué avec le succès sur le même score (1-0) devant respectivement le Stade de Mbour (12e, 21 pts) et Jamono Fatick (13e, 19 pts). Les Huiliers sur un but d’Alassane Diouf dans le temps additionnel (90+8) tandis que la victoire des Insulaires porte la marque d:Ousmane Mbengue (68e). Enfin, la lanterne rouge Diambars (14e, 18 pts) qui sortait d’un large succès (4-0) et l »US Ouakam crédité d’un revers, se sont départagés sur un nul vierge (0-0).

Sur les sept matchs de cette 22ème journée, cinq (5) victoires, dont une à l’extérieur, ont été enregistrées, ainsi que deux (2) matchs nuls sans but marqué. Un total de dix buts (10) ont été inscrits, en baisse par rapport à la journée précédente ponctuée de treize (13) réalisations.

Résultats 22e journée Ligue 1 Sénégal

Jaraaf/Teungueth FC (3-0)

Guédiawaye FC/Génération Foot (0-1)

Dakar Sacré Coeur/Linguère Saint Louis (4-0)

Sonacos/Stade de Mbour (1-0)

US Gorée /Jamono Fatick (1-0)

Csa Sport/AS Pikine (0-0)

Diambars/US Ouakam (0-0)