Le Jaraaf de Dakar (2e, 36 pts+8) va acceuillir, ce samedi, le champion en titre, le Teungueth FC(8e, 27 pts+6). Les 2 formations s’étaient quittées sur un nul à l’aller à Rufisque (1-1), et pour ce match retour au stade Iba Mar Diop toujours bondé de monde, le club médinois doit gagner pour ne pas se faire larguer par le Leader, et mieux prendre provisoirement la première place en cas de succès par 4 buts d’écart. Les Verts-Blancs pourront compter sur leur atout numéro un, le meilleur artificier de la saison en cours, le prolifique Bouly Junior Sambou, crédité de 13 buts. Mais, ce match risque d’être un peu compliqué, face un champion en titre, assez chahuté cette année et qui sort de 2 victoires de rang. Ce sera un beau choc entre 2 formations sorties victorieuses lors de leurs dernières sorties. Le Casa-Sport, premier du championnat, peut conforter son fauteuil en cas de succès devant Diambars (6e, 30pts+7). Lors de la journée précédente, les 2 adversaires de ce dimanche à Ziguinchor avaient connu des fortunes diverses. Les Ziguinchorois avaient courbé l’échine devant la Douane (2-1), tandis que les Académiciens de Saly avaient disposé de la Linguère (3-0). Pour ne pas voir le Jaraaf son poursuivant revenir à sa hauteur ou le supplanter, le club cher aux Sudistes doit s’imposer pour se donner les moyens d’être sacré à l’issue de cet exercice 2021/2022. La Génération Foot (3e, 34pts+10) qui reste à l’affût des 2 premiers, va recevoir le Ndiambour de Louga (12e, 22 pts-9), qui lutte pour sa survie dans l’Élite. Dans sa quête d’être champion, le club Grenat, après son nul devant Gorée (0-0), ne peut pas se permettre le luxe de lâcher des points et doit s’imposer à domicile. Mais face à une bête aux abois comme le club lougatois, la bande à Ngagne Fall le deuxième meilleur buteur du championnat (11 buts), doit hausser le rythme. Le Guediawaye FC (4e, 31 pts-1) va rendre visite à la lanterne rouge Mbour PC (14e, 17 pts-17), ce dimanche. Après avoir concédé le nul face à Dakar SC (1-1), les Crabes comptent renouer avec le succès face à des Locaux qui veulent réussir une remontada, pour sortir de la zone rouge. L’AS Douane (5e, 31 pts-2) qui avait réussi la prouesse d’infliger au leader sa 2e défaite, va rendre visite à l’AS Pikine (9e, 27 pts÷3), battue par CNEPS dernièrement (1-0). Le vainqueur de ce choc pourrait faire un bon dans le classement. La Linguère (7e, 29 pts+0) accueille l’US Gorée (10e, 24 pts-6). Après la lourde défaite subie devant Diambars en déplacement (3-0), les Saint Louisiens voudront se reprendre devant des Insulaircres credités d’un nul face à Génération Foot (0-0). Enfin, le CNEPS Excellence de Thiès (11e, 24 pts-6) sera l’hôte de Dakar Sacré-Coeur (13e, 21 pts-4). Ces 2 formations mal-classées, joueront pour remporter la mise et s’extirper de la zone incriminée. Malheur aux vaincus, dans ce choc entre Thiessois et Dakarois.

