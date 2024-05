Football-Ligue 1 Sénégal/J25 : Teungueth FC domine Génération Foot et devient champion, le Jaraaf battu par l’USO, Diambars presque relégué en D2, Génération Foot, Stade de Mbour et Casa en lutte pour le maintien

XALIMANEWS-La Ligue 1 sénégalaise vient d’être acté ce soir. Le leader Teungueth FC qui avait besoin d’un succès pour être sacré à une journée de la fin, a fait le boulot en dominant en déplacement (1-0) Génération Foot. Son dauphin le Jaraaf a été battu (2-1) par l’USO. Dans le bas du tableau, Diambars écrasé (7-2) par Dakar Sacré-Coeur est presque relégué, Génération Foot, Stade de Mbour et Casa Sport qui luttent pour le maintien n’ont pas réalisé de bonnes opérations.

Comme espéré, les Rufisquois de Teungueth FC remportent leur second titre de championnat, trois ans après avoir été sacré pour la première fois (2020/2021). Alors qu’un succès suffisait pour tuer tout suspens au moment où le Jaraaf attendait à l’affût, le Teungueth FC a surpris 1-0) Génération Foot en déplacement. Le but du titre a été l’œuvre de Pape Sow en début de seconde période (48e). Grâce à ce succès, le Teungueth FC (1er, 49 pts+13) étrenne son second sacre après celui de la saison 2020/2021 et devance de 7 points son dauphin le Jaraaf (2e, 42 pts+14). Les Médinois qui misaient sur un revers des Rufisquois combiné à un succès face à l’USO pour espérer un suspens lors de la dernière journée, ont été battus par les Ouakamois (2-1). Menés 2 buts à zéro sur des réalisations de Souleymane Coly (1e, 1-0) et Abdoul Cissé (45e+6, 2-0), les Verts Blancs ont réduit le score par leur buteur maison, Souleymane Cissé (62e, 2-1). Du coup, le Jaraaf ne va pas renouer avec le titre cette saison et est menacé pour le dauphinat par Dakar Sacré Coeur (3e, 40 +14). Les Académiciens ont réalisé le plus gros score de cette saison (7-2) en pulvérisant Diambars. Le club de Saly, lanterne rouge est déjà presque relégué, car avec 21 points-16, il lui sera difficile de doubler Stade de Mbour (12e, 14 pts-5) et Casa Sport (13e, 24 pts-12) qui le devancent de 3 points avec un meilleur goal average. Ces deux clubs, sont respectivement crédités d’un nul (0-0) devant l’AS Pikine (5e,38 pts+7) et d’une défaite (1-0) devant le Jamono de Fatick (10e, 28 pts-1) qui s’es maintenu. Dans le haut du tableau, le Guédiawaye FC (4e,39 pts) double son voisin Pikinois après son succès (1-0) devant les Insulaires de Gorée (7e, 31 pts)-2). A Saint Louis, la Linguère (8e, 31 pts-3) a engrangé une 6e victoire (1-0) en dominant les Diourbelois de la Sonacos (6e, 32 pts)

Pour cette journée, six (6) victoires ont été enregistrées dont une (1) à l’extérieur et un (1) seul match nul, vierge. Seize (16) buts ont été marqués et le match le plus prolifique a été la rencontre Dakar Sacré-Coeur/Diambars avec neuf (9) buts

Résultats 25e journée Ligue 1 Sénégal

Dakar Sacré-Coeur/Diambars (7-2) Génération Foot/Teungueth FC (0-1) Guédiawaye FC/US Gorée (1-0) Jamono Fatick/Casa Sport (1-0) Linguère Saint Louis/Sonacos Diourbel (1-0) Stade de Mbour/As Pikine (0-0) US Ouakam/ASC Jaraaf (2-1)