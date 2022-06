Pour la place d’honneur, le Jaraaf (2e, 42 pts) et la Génération Foot (3e, 41 pts) vont se livrer un duel à distance devant CNEPS (10e, 30 pts) au stade Iba Mar Diop et Mbour PC (14e, 17 pts) à Deni Birane Ndao. Deux rencontres qui se déroulent ce samedi et qui serviront aussi de duel pour le titre de meilleur buteur de la saison entre Bouly Junior Sambou du Jaraaf et Ngagne Fall de Génération Foot, tous 2 crédités de 13 buts chacun.

