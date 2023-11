La troisième journée de la Ligue 1 débute ce samedi par 2 gros chocs. Au stadium Iba Mar Diop, le Jaraaf ((7e, 2 pts) qui reste sur 2 matchs nuls, reçoit Diambars (9e, 1 pt) qui a fait match nul et perdu par forfait son deuxième match face à la Sonacos. Dans leur antre de la Médina, bouillonnant et toujours rempli par les fans, les protégés de Malick Daf comptent bien engranger leur premier succès. Mais, le club médinois aura en face une équipe hyper motivée et qui voudra aussi remporter sa première victoire. Au même moment dans la banlieue dakroise, l’AS Pikine (6e, 3 pts) reçoit son ennemi juré le Guédiawaye FC (3e, 4 pts). Les Locaux qui sortent d’une défaite après une entrée en matière victorieuse, seront défiés par les Crabes, crédités d’un nul face au Jaraaf et d’une victoire devant le Casa Sport. Les coéquipiers d’Abdoulaye Kassama, ont fait deux sorties pleines de belles promesses. Ce sera un match à l’issue indécise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy