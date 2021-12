XALIMANEWS-Le choc au sommet de la 4ème journée de la Ligue 1, opposant Medinois du Jaraaf et Banlieusards de l’AS Pikine, s’est terminé en quête de poisson. Alors que se dessinait une victoire des Verts-Blancs qui menaient au score (1-0), l’arbitre accordant un penalty contestable aux Pikinois en toute fin de match. Il s’en suit des échauffourées dans les tribunes qui vont occasionner l’arrêt définitif de la partie, avec l’envahissement du terrain par le public, aux abois.

Comme tout le monde le sait, les rencontres entre Medinois et Pikinois, sont toujours très disputées et dès fois à la limite du chauvinisme. Le choc de ce samedi au stade Iba Mar Diop n’a pas fait exception à la règle. Alors qu’un succès des Verst-Blancs se dessinait, intervint l’action controversée où l’arbitre désigna le point de penalty, ce qui provoqua la joie des fans de l’AS Pikine qui répliquèrent aux chants moqueurs des supporters adverses, du genre : « DEM LEN GNIBI, FI NGUENE DEUKEU DAFA KHAWA SORI », qui se traduit par ((Vous pouvez partir, car le chemin du retour est assez éloigné). Et ce fut des jets de pierre des 2 côtés et la débandade du public qui envahit l’air de jeu, désemparé et sans solution.

Pourtant tout avait bien commencé, avec un début de partie sous les chapeaux de roue. D’emblée, les 2 formations se ruaient à l’attaque, d’un côté une équipe du Jaraaf assez joueuse avec un contenu fait de passes et beaucoup de mouvements sous l’impulsion d’un bon Ousmane Mbengue, de l’autre bord une équipe de l’AS Pikine procédant par balle longue en direction de son remuant et puissant attaquant Alassane Diouf. La connection Ousmane Mbengue-Remy Bocandé est remarquable du côté droit des Locaux, et après des opportunités du premier nommé (7e), et Bouly Junior Sambou (10e et 17e), le club de la Médina ouvre le score en toute logique par Albert Lamane Diène (24e, 1-0). Ce dernier à la réception d’un long ballon dans la surface adverse, d’un lob astucieux donne l’avantage aux siens (1-0), et le public pouvait exulter aux sons des assicos. Dominateurs, les protégés de Cheikh Gueye monopolisent le cuir face à des adversaires qui peuvent s’estimer heureux de n’avoir pas encaissé d’autres buts, tellement il y’avait des opportunités côté Verts-Blancs.

En seconde période, jouant contre le vent, les Medinois tentent bien que mal à poser le jeu, devant des Pikinois déterminés à revenir au score. Le Jaraaf est assez bas, ce dont profite l’adversaire. Suite à la sortie de Moussa Ndiaye assez bon en première période dans l’entre-jeu du Jaraaf, les Locaux perdent de leur superbe, et cela combiné à la forte détermination des Visiteurs, la menace se précisait devant les buts des pensionnaires du stade Iba Mar Diop. Cependant, sous la forte poussée des joueurs de l’AS Pikine, l’arrière garde des Verts composée de la paire Melo Ndiaye-Mohamed Wellé tient bon, bien aidé par le jeune Daouda Diamé très solide dans son poste de latéral gauche. Après la sortie du meilleur homme de la partie en l’occurrence Ousmane Mbengue, combiné à celle du Central Wellé, le Jaraaf subit et sera même sauvé par le poteau (76e). En fin de match, et ce qui devait arriver, arriva, avec cette action ligiteuse où l’arbitre désigna un penalty qui n’en paraissait pas certain aux yeux des Jaraafmen. Il y eut ces échauffourées avec l’envahissement du terrain. La sentence n’a pu être exécutée à cause de l’envahissement du terrain par le public qui fuyait les jets de pierre et lacrymogènes.

Faut noter que, durant la plupart du temps, les supporters pikinois lançaient des sachets d’eau et des pierres en direction de l’arbitre, qui a du être protégé par les policiers pour regagner les vestiaires à la mi-temps.