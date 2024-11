Football-Ligue 1 Sénégal/J4 : le Teungueth FC consolide son fauteuil face à la Linguère (2-1), le Jaraaf cale devant Ajel (1-1), le promu Walidaan enchaine devant Jamono (0-1) et se replace

XALIMANEWS-Ce week-end s’est disputé la 4e journée de la Ligue 1. Teungueth FC a consolidé son fauteuil de leader en enchaînant devant la Linguère (2-1), la Jaraaf a été freiné par l’Ajel (1-1), au moment où le promu Waalidaan a obtenu un second succès de rang, Jamono de Fatick (0-1).

Dans le cadre de la 4e journée, les Rufisquois de Teungueth FC ont encore engrangé 3 points. Après leur succès obtenu devant Dakar Sacré Coeur (3-0) au tour précédent, le club de la vieille ville a dompté cette fois ci la Linguère de Saint Louis (2-1). Le succès de Teungueth FC (1er, 10 pts+5) a été rendu possible grâce aux réalisations de Adama Diarra (58e, 1-0) et Ibrahima Diop (63e, 2-0) contre un penalty obtenu par les Saint Louisiens dans le temps additionnel (90+7, 2-1). Son dauphin, le Jaraaf (2e, 8 pts+3), n’a pas réussi à enchaîner. Après leur succès sur la Linguère (1-3), les Verts Blancs ont été tenus en échec par l’Ajel (1-1). Les Médinois avaient ouvert le score sur un superbe but de Matthew Fall (41e, 1-9), mais en fin de match les Rufisquois ont rétabli l’équilibre (90e+3, 1-1). Avec ce nul, le Jaraaf garde la deuxième place, à deux longueurs de Teungueth FC. L’US Gorée (3e, 7 pts+2) s’est ressaisi après son revers devant Walidaan (2-3). Cette fois ci, les Insulaires, grâce à un but marqué en seconde période, ont vaincu en déplacement la Sonacos (0-1) et reste sur le podium. De son coté, Walidaan (4e, 7 pts+1), l’epatant promu, a encore frappé. Après leur succès devant Gorée lors de la journée précédente, les Thièssois sont allés s’imposer à Fatick devant le Jamono (1-0), pour être dans le quatuor de tête. HLM de Dakar (5e, 7 pts+1) et l’US Ouakam (11e, 4 pts) ont partagé les points (1-1). Dakar Sacré Coeur (5e, 7 pts+1), après sa sévère défaite devant le leader, a obtenu le point du nul (0-0) face au Casa Sport (15e, 2 pts-2), qui avait perdu devant Génération Foot (2-1) lors de la journée précédente. Cette dernière a partage les points (1-1) face à Guédiawaye FC. Les Grenats avaient ouvert le score par Idrissa Ndiaye (20e, 1-0), mais les Crabes sont parvenus à revenir à la marque par le Gambien Kabiro Joof (36e), 1-1). À Pikine, la formation locale a obtenu son premier succès, après 2 nuls et 1 revers. L’AS Pikine (10e, 5 pts-2) peut remercier son buteur, Adama Diawara (45e+1, 1-0).

Pour cette 4ème.journee, 12 buts ont été marqués, pour 4 victoires dont 1 à l’extérieur et 4 nuls dont 1 avec un score vierge. Pour rappel lors de 3ème journée, les attaquants avaient marqué 17 fois.

Résultats de la 4e journée de la Ligue 1 Sénégal

Teungueth FC/Linguère Saint Louis (2-1)

ASC Jaraaf de Dakar /Ajel Rufisque (1-1)

Sonacos Diourbel/US Gorée de Dakar (0-1)

Jamono Fatick/Walidaan Thiès (0-1)

HLM Dakar/US Ouakam (1-1)

Dakar Sacré Coeur/CSA Sport (0-0)

Génération foot/Guédiawaye FC (1-1)

AS Pikine/Oslo Academy (1-0)

CLASSEMENT LIGUE 1 APRÈS 4 JOURNÉES