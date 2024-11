Football-Ligue 1 Sénégal/J5 : Teungueth FC tenu en échec (1-1) par AJEL perd son fauteuil au profit du Jaraaf, victorieux d’Oslo (4-1), l’US Gorée suit le rythme en enfonçant Jamono de Fatick (2-0)

XALIMANEWS-La 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise a été marquée par plusieurs rebondissements. Teungueth FC, tenu en échec 1-1 par le promu AJEL lors du derby de Rufisque, perd sa place de leader au profit du Jaraaf, vainqueur d’Oslo (4-1). L’US Gorée poursuit sa bonne dynamique en enfonçant Jamono de Fatick (2-0), tandis que Dakar Sacré-Cœur surprend Guédiawaye FC (2-0) et grimpe au classement. Au bas du tableau, la Sonacos décroche enfin sa première victoire de la saison, et Casa Sports reste en difficulté après un nul face à la Linguère.

La 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise s’est disputée ce week-end, avec un derby de Rufisque en point d’orgue, opposant le champion en titre Teungueth FC (2e, 11 pts) au promu AJEL. Ce choc entre rivaux a débouché sur un match nul (1-1), permettant ainsi à AJEL de conserver son invincibilité. Avec ce résultat, Teungueth FC perd sa place de leader et se fait doubler par le Jaraaf. En effet, les Verts et Blancs se sont imposés contre Oslo (4-1), et grâce à un meilleur goal average (+6 contre +5), le Jaraaf, qui compte également 11 points, prend la tête du classement.

Toujours dans le haut du tableau, l’US Gorée (3e, 10 pts+4) a réalisé une excellente opération en battant Jamono de Fatick (2-0). En revanche, Jamono de Fatick (16e, 2 pts), avec une troisième.defaite de rang, s’enlise.

Au stade Amadou Barry, Dakar Sacré-Cœur (4e, 8 pts+2) se replace après son succès (2-0) sur Guédiawaye FC (12e, 5 pts-2). De son côté, la Sonacos de Diourbel, a engrangé son premier succès de la saison, en disposant (2-0) de l’ASC HLM. Avec ce succès salutaire, les Diourbelois grimpe dans le classement (10e, 5 pts).

Les Huiliers ont été imités par l’US Ouakam (6e, 7 pts+1). Le club villageois a aussi enregistré son premier succès, en disposant de Génération Foot (2-1). L’AS Pikine (9e, 6 pts-2) a, quant à elle, ramené un bon point de son déplacement à Thiès en obtenant un match nul (1-1) face à Wallydaan.

Au sud, le Casa Sports dans son antre d’Aline Sitoé Diatta, a été accroche (0-0) par la Linguère.

Au total, 18 buts ont été inscrits lors de cette 5e journée, pour 5 victoires dont 2 à l’extérieur et 3 nuls dont 1 sur le score vierge

Almamy Mathew Fall, le joueur du Jaraaf, double buteur lors du large succès face à Oslo (4-1), prend désormais seul la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations.

Les Résultats de la 5e journée

AJEL de Rufisque/Teungueth FC (1-1)

Oslo F.A/Jaraaf (1-4)

Guédiawaye FC/Dakar Sacré-Cœur (0-2)

US Gorée/Jamono Fatick (2-0)

US Ouakam/Génération Foot (2-1)

Wallydaan/AS Pikine (1-1)

Sonacos/ASC HLM (2-0)

Casa Sports/Linguère (0-0)