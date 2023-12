Cet après-midi, les Verts-Blancs n’ont jamais été à pareille fête, tellement les joueurs de Malick Daf n’ont jamais autant marqué de buts lors d’un match de championnat depuis le démarrage de la saison. Avec une attaque qui a toujours marqué depuis le début de la saison, dont quatre nuls devant Guédiawaye, Dakar Sacré-Coeur, Diambars et Suneor sur le même score (1-1) et une victoire face à à Gorée (0-1), l’ASC Jaraaf était en quête d’un second succès, et les supporters s’impatientent. Le voeu des fans Médinois a été exaucé ce samedi et on ne pouvait rêver mieux, surtout face au champion en titre. Les partenaires du capitaine Ousseynou Touré, ont très tôt pris le contrôle de la partie, avec ce but assez expéditif de Souleymane Cissé (8e, 1-0). Les Verts, assez réalistes cet après-midi, vont doubler la mise, deux minutes avant la pause, sur un superbe coup franc de Souleymane Sané (2-0). Le Jaraaf ne pouvait rêver meilleure première période. De retour aux oranges, Aboubacar Diop va faire le break pour les pensionnaires du stade Iba Mar Diop (59e). Avec ce large succès devant les Grenats, le club médinois rejoint provisoirement le podium (3e, 10 pts+4), devançant le Jamono de Fatick (4e, 7 pts+1) qui se déplace ce dimanche à Guédiawaye pour rencontrer les Crabes.

