La grosse sensation de cette 8e journée du championnat sénégalais, est le succès obtenu par la Casa Sport devant la Génération Foot. La lanterne rouge du championnat qui courrait depuis un autre succès, est enfin parvenu à ses fins après des semaines d’insuccès. A Kolda, les Ziguinchorois ont disposé des Grenats (1-0) et remportent leur premier succès, après 5 revers et 2 nuls. Le leader Teungueth FC (1er, 16 pts) a été tenu en échec (0-0) à Diourbel par l’avant dernier au classement, la Sonacos (13e, 6 pts), de même que son dauphin, le Jaraaf (2e, 14 pts) contraint au même résultat par l’AS Pikine (4e, 12 pts), dans le choc de la journée à Iba Mar Diop. Le Dakar Sacré-Coeur (3e, 14 pts) n’est pas parvenu à se défaire de l’US Ouakam (7e, 9 pts). Diambars (6e, 9 pts) et l’US Gorée (11e, 7 pts) sont avec le Casa Sport (14e, 6 pts), les seules équipes à avoir gagné ce week end. Académiciens et Insulaires et ont disposé respectivement (1-0) au Jamono de Fatick (8e, 9 pts) et (2-1) du Stade de Mbour (12e, 6 pts). Le Guédiawaye FC (9e, 9 pts), à domicile, n’est pas parvenu (0-0) à se défaire de la Linguere de Saint Louis (5e, 11 pts).

