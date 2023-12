La 8ème journée démarre ce samedi avec avec le choc au sommet qui va opposer le ennemis jurés, Médinois et Pikinois, Dauphins et Quatrièmes au classement. Le Jaraaf qui a repris goût au succès avec 2 victoires de rang, devant Génération Foot (3-0) et Casa Sport (1-2) comptent enchaîner devant L’As Pikine (4e, 11 pts) qui sort d’un nul devant Gorée (1-1) et d’un succès sur la Sonacos (1-0). En cas de succès, les Verts-Blancs prendront provisoirement la tête du championnat, alors que les Banlieusards doubleront leurs adversaires, s’ils s’imposent. Pour ce choc, les supporters de l’AS Pikine ne sont pas autorisé à faire à déplacement à Iba Mar Diop, antre du club médinois . Au même moment, à Thiès au stade Lat Dior, Diambars (13e, 6 pts) qui sort d’un nul (1-1) devant le Stade de Mbour, accueille le Jamono de Fatick (6e, 9 pts) qui avait été contraint au nul (0-0) par Dakar Sacré-Coeur.

