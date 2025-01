Football-Ligue 1 Sénégal/Journée 11 : l’US Gorée leader avec 6 points d’avance sur son dauphin, vers une première moitié de saison éblouissante

XALIMANEWS-A l’issue de la 11 e journée de la ligue 1 du Sénégal, l’US Gorée (26 pts)trône en tête avec 6 points d’avance sur son dauphin Waly Daan de Thiès (2e, 20 pts). Les Insulaires ont remporté un succes de prestige (1-0) face au champion en titre Teungueth FC, pour leur 3e succès de rang, le quatrième lors de leurs cinq dernieres sorties. Une performance remarquable pour la bande à Amy Male.

Quelle première moitié de saison pour l’US Gorée ! Les protégés du coach Aly Male dominent le championnat après 11 journées, avec un bilan impressionnant de 8 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite. La formation insulaire possède la meilleure attaque (18 buts), loin devant Jaraaf (14 buts), Oslo Academy (12 buts) et Waly Daan (11 buts), deux équipes promues classées 3e et 2e. L’US Gorée ne compte qu’une seule défaite, tout comme Waly Daan et Jaraaf.

Les coéquipiers d’Ousmane Mbengue, l’unique buteur lors du succès (1-0) devant le champion en titre le Teungueth FC, sont les seuls à avoir aligné trois victoires consécutives lors des 3 dernières journées, s’imposant face à 3 prétendants sérieux : dans l’ordre le Jaraaf (9e journée, 2-0)), Dakar Sacré Coeur (10e journée, 0-1) et Teungueth FC (11e journée, 1-0). Ces performances de haute volée qui témoignent de la solidité de la formation aux tuniques bleues et blanches.

Avec 6 et 9 points d’avance sur ses plus proches poursuivant, les deux étonnants promus, Waly Daan (2e, 20 pts) et Oslo FA (3e, 20 pts), et 10 unités de plus que le Jaraaf (4e, 16 pts) qui compte toutefois 2 matchs en moins, la formation dirigée par Aly Male, peut légitimement nourrir des ambitions de titre. Et au vu leur style de jeu proposé, alliant efficacité offensive combinée à une solidité défensive avérée, les Insulaires disposent d’arguments solides pour aller au bout de la compétition.

Et pourvu que Ousmane Mbengue ( buteur contre Teungueth), Michel Séné, Mamadou Sow, Raphaël Ndongo et compagnie maintiennent cette cadence folle et victorieuse.

Resultats 11e journée Ligue Pro Sénégal

Generation Foot/AJEL (1-0)

US Gorée/Teungueth FC (1-0)

Sonacos/Wally Daan de Thiès (0-1)

Dakar SC/Linguère de Saint Louis (0-0)

Jamono Fatick/US Ouakam (0-1)

Oslo Football Academy/HLM de Dakar (1-0)

Les matchs AS Pikine/Guédiawaye FC et Jaraaf/Casa Sports ont été remis

CLASSEMENT LIGUE PRO APRÈS 11E JOURNÉES