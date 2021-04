Né le 14 juillet 2004, le jeune joueur de 16 ans, faisait parti du groupe des lionceaux ayant part aux éliminatoires de la CAN U17 en 2019, mais aussi à la phase finale de la CAN et à la Coupe du monde au Brésil. Du haut de son 1 mètre 86, Mikayil Ngor Faye est puissant et fait mal aux attaquants adverses sur les duels. Il se distingue aussi par sa patte gauche.

