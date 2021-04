« La cérémonie qui nous réunit ici cet après midi, est une belle initiative, un exemple de partenariat entre une collectivité locale, une association sportive et une société nationale, qu’il convient de magnifier et de marquer d’une pierre toute blanche car traduisant aussi bien dans la forme, dans l’approche et dans la mise en œuvre, quelques unes des orientations majeures de son excellence Monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal, en matières d’organisation, d’encadrement, de gestion et d’accompagnement des activités physiques et sportives de ce pays », a lâché Monsieur Matar Ba, ministre des Sports, dans son allocution, avant de préciser que « le protocole d’accord, transactionnel entre la Senelec et ses partenaires (NGB et Mairie Biscuiterie), qui a donné naissance à ce projet, découle d’un litige qui a été efficacement renégocié à l’aune et à la lumière du président Macky Sall dans l’intérêt des 2 parties ».

