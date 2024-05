Football-Ligue 1 Sénégal : le Teungueth FC à un succès du titre à deux journées de la fin, le Jaraaf à l’affut

XALIMANEWS-La Ligue Pro sénégalaise tire à sa fin et à deux journées de la fin, seules deux équipes peuvent prétendre remporter le championnat. Le leader Teungueth FC (1er, 46 pts) est talonné par le Jaraaf (2e, 42 pts). Les Rufisquois cherchent une victoire pour renouer avec le titre.

Champion du Sénégal lors de la saison 2020/2021, la formation rufisquoise pourrait accrocher un deuxième sacre dans son escarcelle. Pour réussir ce pari, le Teungueth FC (1er, 46 pts+12) doit remporter un match sur ses deux prochaines sorties et repousser le Jaraaf (2e, 42 pts+15), qui reste à l’affût.

Mais, pour ne pas se mettre la pression, le club de Rio de Rufisque, doit remporter son prochain match . Mais que ça ne vas pas être aisé. Et pour cause. Les leaders du championnat iront tendre visite aux champions en titre de Génération Foot (10e, 26 pts-10). Un déplacement périlleux face à un adversaire qui n’est pas encore sauvé de la relégation et qui en lutte avec Jamono Fatick (11e, 26 pts-2), Casa Sport (12e, 24 pts-11) et Stade de Mbour (13e, 23 pts-5). Du coup, le choc entre les champions de 2021 et ceux de 2022 s’annonce très disputé,car chaque équipe voudrait l’emporter pour réussir son pari.

Pendant ce temps, les Verts-Blancs du Jaraaf qui comptaient 5 points de retard sur le leader avant la 24e journée et qui auraient pu revenir à moins 3 points, se sont sabordés en faisant match nul (0-0) lors de la réception de Jamono Fatick au moment où Teungueth FC se faisait corriger(3-1) en déplacement par l’AS Pikine (4e, 37 pts+7). Pour que le club médinois espère doubler le Teungueth FC, il lui faut battre l’USO (9e,27 pts-3) lors de la prochaine journée et prier pour une défaite voire un nul des Rufisquois. Un succès des Tufisquois doucherait les espoirs de titre pour les hommes de Malick Daf.

Programme 25e journée

Dakar Sacré Cœur/Diambars

Génération Foot/Teungueth FC

Guédiawaye FC/US Gorée

Jamono Fatick/Casa Sport

Linguere Saint Louis/Sonacos Diourbel

Stade de Mbour/AS Pikine

USO/ASC Jaraaf