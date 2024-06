Football-Ligue 1 Sénégal : le Teungueth FC annonce la démission de son coach Cheikh Gueye

XALIMANEWS-Via un communiqué, le Teungueth FC, récent champion du Sénégal de la Ligue Pro, a annoncé le départ de son coach principal, Cheikh Gueye qui était lié au club jusqu’en 2025.

« Teungueth FC informe du départ de Cheikh Gueye, Coach principal de l’équipe première depuis 14 mois. Il a décidé de mettre fin à son contrat : pour convenance personnelle. Il était lié au club jusqu’en 2025. Teungueth FC lui souhaite une bonne suite de carrière. Durant toute la collaboration, la Direction technique a mis tout en oeuvre pour la réussite de la mission du coach et de l’ensemble due son staff technique. Et cela a porté ses fruits avec trois trophées : la Coupe nationale, le trophée des champions et le championnat. Le Comité Directeur de Teungueth FC se réunira très prochainement afin d’étudier le profil idéal pour succéder à Cheikh Gueye et poursuivre le projet. Le club tient à informer les supporters et sympathisants qu’il continuera à mettre tous les moyens à sa disposition pour hisser haut les couleurs de la ville de Rufisque. sportivement. » Peut-on lire dans le communiqué du club champion du Sénégal édition 2023/2024.

