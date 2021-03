L’US Gorée compte 2 victoires, autant de nuls et 7 défaites en championnat après 11e journées disputées. Plus mauvaise attaque de la Ligue 1 (6 buts marqués) et 3ème pire défense (13 buts encaissés) derrière NGB (18 buts encaissés) et Stade de Mbour (14 buts encaissés), la formation insulaire doit se ressaisir sous peine de rejoindre la Ligue 2 l’année prochaine.

