Remis pour causes de déplacements « africains » des rufisquois et médinois, les rencontres de la 7e et 8e journées de la Ligue 1, opposant d’une part le Teungueth FC à la Douane et d’autre part le Jaraaf au Stade de Mbour, ont été disputées ce samedi.

