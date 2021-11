XALIMANEWS-Après une trêve de plus de 4 mois, la Ligue 1 professionelle reprend ces droits ce week-end du 20 au 21 novembre 2021, avec en ouverture ce samedi, un sulfureux AS Pikine/Guediawaye FC pour le derby de la banlieue, suivi le dimanche, d’un non moins alléchant Génération Foot/Jaraaf.

La première journée de la Ligue 1 édition 2021/2022 va démarrer, avec en ouverture ce samedi un choc banlieusard entre AS Pikine et Guediawaye FC, pour le seul match du jour. Le dimanche, les autres équipes feront leurs débuts, avec un détonant Génération Foot/Jaraaf de Dakar.

Champion en titre, le Teungueth FC va remettre son titre en jeu pour l’édition 2021-2022 du championnat professionnel de la Ligue 1 sénégalaise, une compétition post CAN 2022. Les Rufisquois, après une saison 2019/2020 tout flamboyante où ils avaient dominé de la tête au pied le championnat avant de voir leur rêve de remporter le Graal, brisé par la fameuse pandémie du Covid-19, sont restés sur leur lancée en remportant le championnat la saison suivante (2020/2021) avant terme. Avec 52 points, le Teuguetg FC fut sacré champion du Sénégal, devant les Caciques, Jaraaf (5e), Douane (8e), Diambars (2e), GF (3e), voire AS Pikine (4e). Cette saison, la formation coachée par Youssou D’abord demeure un favori légitime à sa propre succession, au vu de sa constance et de son potentiel. Malgré le récent départ pour l’étranger de Moutarou Baldé, les pensionnaires de Diokoul semblent parés pour conserver leur titre.

ADVERTISEMENT

Cependant, il y’a une meute de poursuivants qui compte lui ravir son dû, dont, dans le désordre, d’abord le Jaraaf de Dakar, club le plus titré du Sénégal avec 12 titres de championnat. Cinquièmes la saison passée, les Medinois qui ont perdu durant l’inter saison, des cadres comme Pape Abdou Ndiaye (Horoya Conakry), Youssou Paye (Koweit), Pape Seydou Ndiaye (Danemark) mais qui ont enregistré les arrivées du Congolais Biny, du Guinéen Seydou Camara, d’Alfousseynou D’abord de retour d’Argentine et Moussa Ndiaye (Mbour PC), veulent remporter le titre. Avec l’effectif qui était en place et les renforts acquis, le club medinois demeure un sérieux candidat au titre, une menace certaine pour le Champion en titre. Ensuite, il y’a le Diambars, Deuxième la saison écoulée à 6 points du tenant et qui compte renouer avec le titre de champion. Son homologue, l’Académie Génération Foot qui avait terminé sur le podium derrière la formation de Saly, est aussi un potentiel champion. L’AS Pikine ne sera pas en reste, et il faudra compter avec ces banlieusars qui peuvent secouer n’importe quelle armada. La Douane, le Casa Sport, peuvent jouer les troubles fête. Sauvée de justesse de la relégation lors de la dernière journée, l’US Gorée qui a finalement terminé douzième avec 27 points, devant les 2 relégués, Stade de Mbour (13e, 26 pts) et NGB (14e, 24 pts), doit proposer autre chose sinon le purgatoire sera assuré. Par contre, les promus, Guédiawaye FC et Lingère de Saint Louis, devront batailler ferme pour rester dans l’Élite, et qui sait ? S’ils créaient la sensation !

Voici le programme de la 1ère journée de la Ligue 1 (2021/2022)

Samedi 20 novembre 2021

Stade Alassane Djigo : 16h 30 AS Pikine/Guédiawaye

Dimanche 21 novembre 2021

Stade de Mbao : 16h 30 US Goréenne/CNEPS de Thiès

Stade Djibril Diagne : 16h 30 Génération Foot/Jaraaf de Dakar

Stade Aline Situé Diatta : 16h 30 Casa Sport Ziguinchor/Dakar Sacré Coeur

Stade Ibrahima Boye : 16h 30 Douane/Teungueth FC

Stade Fodé Wade : 16h 30 Diambars/Ndiambour de Louga

Stade Babacar Seye : 16h 30 Lingère de Saint Louis/Mbour PC