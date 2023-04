Depuiis l’arrivée Frédéric Antonetti, le natif de Guediawaye s’est illustré, avec un rôle beaucoup plus porté vers l’attaque. Son coordinateur sportif, Kader Mangane, l’ancien défenseur des Lions du Sénégal n’a pas tari d’éloges sur son jeune comptriote, dans des propos récoltés par L’Equipe, le qualifiant de «jeune très bien éduqué et entouré par ses parents, avec un père ex-international sénégalais (Samba Diarra, 2 capes, ndlr). (…) Il y a une affection particulière entre nous (Diallo, Diarra et Mangane, ndlr), puisqu’on vient du même pays. L’aîné prend son rôle à cœur. Il lui parle beaucoup et le petit est à l’écoute.» D’ailleurs, les supporters alsaciens sont sous le charme de la connexion entre les 2 Habib, qui a fait des ravages lors des deux dernières échéances du RCSA en championnat, avec deux victoires importantes contre Ajaccio (3-1) et Reims (2-0) pour se relancer dans la course pour le maintien et s’assurer une place dans l’élite du football français.

