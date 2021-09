Moins d’une semaine après Cheikh Ahmadou Bamba Dieng face à Monaco (0-2), un autre international sénégalais vient de claquer un doublé en Ligue, en la personne d’Habib Dialllo. Opposé à ses anciens partenaires Grenats dont ses compatriotes, Pape Matar Sarr, Ibrahima Niane, Pape Yade, alignés d’entrée et Matar Gueye aligné sur le banc au départ et entré en jeu à la 46e, l’attaquant des Lions a été décisif en claquant un doublé lors d’une rencontre où les pensionnaires de la Meinau ont été expéditif. Déjà, à la mi-temps, le match était plié, Ajorque (6e) et Habib Diallo (26e et 40e) étaient passés par là. Du coup, le double buteur de la soirée comptabilisé 3 buts en 6 journées, revenant à une unité des meilleurs buteurs de la Ligue 1, Moussa D’emblée (Lyon), Gouiri (Nice) et Mbappé (PSG) qui comptent chacun 4 réalisations.

