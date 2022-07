Et de 3 victoires pour le Paris Saint Germain, qui continue sa belle marche victorieuse dans sa preparation hivernale. Après un premier succès acquis devant Quevilly-Rouen (2-0) et suivi d’un second face au Kawasaki Frontale (2-1), les champions de France sous la direction du nouveau coach Christophe Galtier, disputaient leur 3ème match, leur deuxième des 3 rencontres à disputer en terre nippone. Face aux Urawa Reds Diamonds, une formation francilienne remaniée, s’est imposée par 3 buts à 1. Des réalisations signées, Sarabia (16e), Mbappé (35e) et Kalimuendo, buteur face à Kawasaki (76e). Ayant pris part à cette rencontre, les 2 Sénégalais du PSG, Abdou Diallo et Gana Gueye, ont été interessants. Titularisé, Diallo a été à l’origine du premier but par une récupération haute, avant d’être remplacé par Kimpembé (71e). De son côté, Gueye qui a pris la place de Verratti (46e), a été sobre dans le jeu tout en montrant efficace dans la récupération. Les Pariens doivent disputer leur 3ème et dernier match de préparation, ce lundi, face au Gamba Osaka, avant de s’envoler pour Israel dans le cadre du trophée des champions contre Nantes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy