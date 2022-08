XALIMANEWS-L’international argentin Mauro Icardi, poussé vers la sortie, sa femme et agent Wanda Nara s’est exprimé pour apporter des précisions.

Lors du match de la première journée de Ligue 1 face à Clermont, Icardi ne figurait pas sur la feuille de match et des raisons familiales ont de nouveau été évoquées côté parisien, tandis qu’en Argentine, on a même parlé d’un divorce avec Wanda Nara. Ce qui semblait faux : « arrêtez d’inventer des conneries, la décision de ma non-convocation était seulement technique. Je ne tolérerai pas que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. » Avait finalement démenti l’Argentin. La raison de son absence, est que le PSG avait finalement rangé Icardi, du coté des Indésirables.

Ce qu’a confirmé Christophe Galtier hier en conférence de presse. « Il a rejoint le groupe des sessions de l’après-midi. Je vous laisse à vous le terme (indésirable). J’ai vu Mauro à la reprise en début de semaine. Son absence était liée à un choix et non pas autre chose. Je l’ai vu pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe que je ne veux pas jouer avec 25 joueurs de champ. Je ne sais pas pour ses souhaits. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance. Il n’a pas tout perdu comme ça mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière.» Et selon TyC Sport, Galatasaray et Manchester United étudient cette piste. Ce qui arrangerait les Franciliens, mais Wanda Nara a rapidement calmé les ardeurs parisiens.

Interrogée par Maite Penori, présentatrice télé argentine, elle a laché, dans ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport. « Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas le cas». Elle a ajouté ensuite : «ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d’entraîneur et que le nouveau prend d’autres décisions. C’est pour ça qu’il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d’autres clubs aussi. Merci de demander et de me demander, je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d’autres qui parlent sans rien savoir». Voila qui est dit.