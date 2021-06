XALIMANEWS-Ce jeudi, le PSG a officialisé la signature pour 3 ans de l’international Batave en provenance de Liverpool. Une signature bienvenue dans la mesure ou le club francilien manquait un peu de caractère et de créativité dans le secteur du milieu. Une acquisition qui va chambouler l’entre-jeu parisien, où régnait un certain Gana Gueye, l’international sénégalais.

Le Paris Saint Germain peut s’estimer heureux d’avoir signé Georginio Wijnaldum, l’international néerlandais en provenance de Liverpool où il est arrivé en fin de contrat après 5 bonnes années, ponctuées d’une Ligue des Champions (2019) et d’un sacre en Premier League (2019/2020).

Depuis la retraite de l’emblématique Thiago Motta, son départ n’a jamais été comblé, le club de la capitale a essayé plusieurs joueurs au poste de sentinelle (Krychowiak, Herrera, Gana Gueye, Daniel etc..), dépensant des fortunes, mais personne n’est parvenue à remplacer ou se rapprocher de l’italo-brésilien. Et parmi ces joueurs testés, seul le sénégalais Idrissa Gana Gueye récupéré à Everton et dont les débuts n’ont pas été trop convaincant à l’exception de son extraordinaire match de Ligue des Champions au parc face au Real en 2019/2020, est parvenu à gagner le cœur des supporters parisiens et chroniqueurs qui étaient sceptiques à son endroit. L’international sénégalais réalisa de bonnes choses lors de la deuxième moitié de saison dont des prestations de haute volée en Ligue des Champions devant des monstres du football européen, Le FC Barcelone en 8es (1-4, 1-1) et Bayern Munich en quarts (3-2, 0-1), avant de sombrer en demi-finale face à Manchester City (1-2, 2-0). Lors des 2 doubles confrontations face aux Catalans et Bavarois, l’ancien joueur de Lille ecoeura adversaires et partenaires et toute l’Europe du Football n’avait d’eux que pour lui.

Mais la signature de l’international hollandais peut tout chambouler. L’ex joueur de Newcastle est un joueur box-to box, très habile balle au pied. Très bon relayeur, il peut jouer le rôle de sentinelle avec ses caractéristiques physiques avérés. Doté d’une technique affinée, Wijnaldum peut même jouer exentré. Le tout dans un âme de compétiteur né.

C’est pas pour rien que, arrivé à Anfield lors de la saison 2016/2017, le joueur des Pays-Bas, âgé de 30 ans, fut après Firminho (243 matchs), le joueur le plus utilisé par Jurgen Klopp, avec à son compte 237 matchs disputés lors de ses 5 dernières années. Des caracteristiques et chiffres qui plaideraient pour la titularisation programmée de Gini dans l’entre-jeu des Franciliens. Son arrivée va certainement chambouler le dispositif du milieu de Pochettino, ou seul Verratti est sauf blessure, sur d’avoir une place de titulaire.

Le sénégalais Gana Gueye qui avait retrouvé grâce aux yeux du coach argentin et auprès des supporters est il menacé ? Oui peut être, dans la mesure ou le directeur du jeu parisien devrait composer un milieu à 3 avec un Neymar en numero 10 dans un dispositif de 4-3-3 avec Mbappé et Di Maria dans les cotés et un Moise Keane ou Icardi en attaque, si ce dernier resterait au PSG. Dans ce cas, l’ancien d’Everton serait abonné au banc. Cependant, dans un dispositif de 4-4-2, le buteur du match amical Sénégal-Cap-Vert (2-0) peut être associé à Wijnaldum pour deux récupérateurs, associés à Verrati en relayeur et Neymar en Maestro, pour une attaque à 2, avec Mbappé accompagné de Keane, Icardi, Di Maria ou un autre.

Ce qui est sur, les places seront redistribuées, dans un secteur où seuls, le transalpin Verratti et le Neerlandais seront assurés d’être titulaires.

En Lion, compétiteur né et forgé dans la dure réalité du championnat anglais comme le Batave, Idrissa Gana Gueye devrait pouvoir montrer les crocs pour décrocher une place d’intouchable dans cette cuvée parisienne 2021/2022, qui promet déjà au vu des transactions qui sont entrain d’être nouées avec d’autres joueurs.