Dans la foulée, le champion du monde 1998 de regretter néanmoins de ne pas avoir pu porter les couleurs de l’Olympique de Marseille, qu’il suivait avec passion durant sa jeunesse : «Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais « un jour pourquoi pas ». Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort.» Zidane, un Phocéen pur et dur, et fier d’affirmer son appartenance pour la cité phocéenne

«Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie.» A déclaré le Natif de la cité de la Castellane.

