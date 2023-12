Ce mercredi, on jouait la 17e journée en Ligue 1 française. Parmi les Sénégalais évoluant dans le championnat français, seuls Krepin Diatta, entré en jeu à la 74e minute et Ismaila Jacobs titularisé durant toute la partie, ont réussi à s’imposer avec Monaco. Les Monégasques ont disposé de Toulouse en déplacement (2-1). Avec ce succès, l’ASM (3e, 33 pts) est sur le podium derrière le PSG (1er, 40 pts) et Nice (2e, 35 pts). De leurs côté, Les olympiens ont calé après 4 victoires consécutives. Avec Ilman Ndiaye titularisé au coup d’envoi et remplacé à la 73e, l’OM a arraché le nul (1-1) face à une bonne équipe de Montpellier. Mené sur un but de Fayard (14e, 1-0), les Phocéens ont égalisé en seconde période par Veretout (52e, 1-1). Au classement, Marseille, malgré la fin d’une série de 4 victoires consécutives en championnat, reste 6e (27 pts) à 4 points de Brest, 4e. Durant ce match, Pape Gueye et Ismaila Sarr, sur le banc, n’ont pu faire leurs entrées en jeu. Le FC Metz avec sa colonie sénégalaise, s’est incliné (3-1) au Parc face au PSG. Avec Cheikh Sabaly, seul titulaire chez les Internationaux sénégalais, les Grenats ont été dominés (3-1) par le leader PSG (1er, 40 pts). Lors de ce revers, Lamine Camara passeur décisif sur le but messin est entré en jeu à la 62e minute, imité par Salif Sané qui a remplacé Sabaly (72e). Avec cette défaite, le FC Metz est 15e avec 16 pts, à 4 unités de la zone rouge, occupée par Lorient de Bamba Dieng (17e, 12 pts) et Clermont Foot de Mory Diaw (18e, 11 pts), deux équipes battues ce mercredi. Les Merlus avec Bamba Dieng muet cette fois ci et remplacé en seconde période (60e), ont été battus largement par Brest (4-0), au moment où Clermont Foot et Mory Diaw, se faisait corriger (3-1), à domicile, par le Stade Rennais.

