De retour aux oranges, Paris retourne dans ses travers et les Alsaciens parviennent à marquer coup sur coup deux buts de la tête. D’abord par Gameiro (64e, 1-3) et ensuite par Ajorque (64e, 2-3). Chahuté, les Vice-champions de France rehaussent le niveau et Kylian Mbappé le meilleur parisien de la soirée, délivre une deuxième passe décisive pour Sarabia, remplaçant à la place de Draxler (84e, 4-2). Le PSG (1e, 6 pts) enchaîne avec une deuxième victoire en se faisant peur et occupe seul le fauteuil de leader devant Nice (2e, 4 pts), qui a explosé le champion en titre, LOSC (4-0).

