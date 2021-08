Pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1, l’OM qui sortait d’un nul devant Bordeaux (2-2) rendait visite à Nice auteur d’un retentissant succès au tour précédent face au champion en titre, Lille (4-0). Les Olympiens voulaient remporter une seconde victoire après celle de la première journée devant Montpellier en déplacement (3-2), tandis que les Aiglons comptaient enchaîner avec un second succès de rang. Après une première periode ponctuée d’un nul vierge (0-0), Nice ouvrait le score Dolberg qui reprenait un centre fuyant venu de la droite (49e, 1-0). Les Locaux semblaient tenir le bont bout et manquent dans le foulée de corser l’addition. Alors que les protégés de Galtier etaient dans leur match, incroyablement leurs supporters entrèrent dans la danse de manière maladroite. Au moment où Dimitri Payet partait tirer un corner, les fans niçois lancaient des projectiles et le joueur marseillais recevait une bouteille en plein fouet. Après s’être écroulé, l’international français s’est relevé en renvoyant l’objet en direction des tribunes. Une réponse mal digérée par quelques nervis, descendus en masse pour taper du marseillais, et ce fut une énorme echaffourée et tout y passe. Après l’accalmie, les 2 équipes regagnèrent les vestiaires.

