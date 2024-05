Football-Ligue 2 France : c’est officiel, Habib Beye quitte le banc du Red Star

XALIMANEWS-C’est désormais officiel, Habib Beye ne sera plus l’entraîneur du Red Star qu’il a fait monter en Ligue 2, l’année prochaine. Sur le plateau de Canal + foot, le technicien sénégalais a expliqué son choix et les raisons de son départ, sans pour autant dévoiler sa future destination.

Pourtant dimanche soir sur Canal Foot Club, l’ancien défenseur des Lions de la Teranga avait tenu un autre discours. « Je suis sous contrat jusqu’au 30 juin. Je rencontre mes dirigeants en début de semaine et il y aura une communication qui sera faite dans ce sens en milieu de semaine. Aujourd’hui, j’ai presque tous les éléments, voire tous les éléments pour prendre une décision. Je dirais qu’elle est même plus ou moins prise. Ce qui est important aujourd’hui, c’est de réserver cette décision-là à mes dirigeants et surtout à mes joueurs. Et puis, on aura l’occasion d’en parler par la suite. Mais c’était important aujourd’hui de dire que je suis sous contrat jusqu’au 30 juin et je ne me suis pas positionné sur un autre projet (…). » Telles sont les déclarations d’Habib Beye dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. Après que Footmercato avait annoncé que le coach du club audonien avait rencontré le Stade de Reims la semaine dernière et en particulier Mathieu Lacour, Habib Beye a démenti ces affirmations mais annonce qu’il ne sera plus coach du Red Star la saison prochaine. « On s’est dit que c’était peut être le moment de changer de vision pour moi. Aujourd’hui, j’ai exprimé mon ambition et lorsque vous êtes ambitieux on veut entrainer au plus haut niveau. On profite d’être ici, partout on m’annonce à Reims, on dit que je me suis déplacé la nuit pour visiter les infrastructures. Mais je le dis haut et fort, je suis là. Je n’ai ni rencontré le directeur soortif de Reims, ni le Président, ni visiter les infrastructures. », a-t-il precisé sur Canal+Foot. Reste à savoir où il va poser ses baluchons la saison prochaine.

Le club audonien, via un communiqué, a confirmé que l’ancien joueur de l’OM ne sera plus son coach la saison prochaine.« Le Red Star FC et Beye Habib, à la tête de l’équipe pro depuis 3 saisons, ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le club est d’ores et déjà concentré à la préparation de son retour en L2, et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussites. » A communiqué le Red Star.

?? "C'était le moment de changer de vision pour moi, d'entraîner au plus haut niveau. Je n'ai pas rencontré les dirigeants de Reims"@BeyeHabib confirme dans le Canal Champions Club son départ du Red Star à la fin de la saison ?? pic.twitter.com/MZeKjJCP97 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 8, 2024