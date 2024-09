Football-Ligue 2 France/J4 :Cheikh Sabaly (FC Metz) dans le trio de tête des meilleurs buteurs avec 3 réalisations à égalité

XALIMANEWS-Le jeune international sénégalais du FC Metz, Cheikh Sabaly, est entrain de flamber sous le maillot grenat en ce début de saison en Ligue 2. Le joueur formé par Génération Foot pointe au premier rang du classement des meilleurs buteurs, a égalité, après 4 journées.

Double buteur lors du succès à l’extérieur de Metz face à Rodez (3-1) dans le cadre de la deuxième journée, Cheikh Sabaly resté muet la journée suivante lors du nul (1-) à domicile devant Laval, a de nouveau renoué avec les filets.

Ce samedi, en déplacement, les Grenats ont décroché leur deuxième victoire de la saison en s’imposant face au Paris FC sur le score de 2-1. Sabaly a rapidement ouvert la marque pour les Messins dans le premier quart d’heure (13e, 0-1), avant que son coéquipier Udol ne double la mise douze minutes plus tard (25e, 0-2). Malgré la réduction du score par Dicko (31e, 1-2), le tableau d’affichage n’évoluera plus. Avec deux victoires et deux nuls en quatre journées, le FC Metz (5e, 8 points, +3) pointe à une longueur du trio de tête composé de Guingamp, Paris FC et Lorient, toutes trois à 9 points. Les Grenats accueilleront Lorient lors du choc de la 5e journée.

Avec 3 buts inscrits en 4 rencontres, soit 42,8 % des 7 réalisations de son équipe et un ratio de 0,75 but par match, l’ancien pensionnaire de Deni Birane Ndao se hisse dans le trio de tête du classement des meilleurs buteurs, à égalité avec Hemia et Siwe, les deux attaquants de Guingamp.