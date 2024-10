Football-Ligue 2 France : le Bissau-Guinéen Alexandre Mendy devient le meilleur buteur de l’histoire du SM Caen

XALIMANEWS-Alexandre Mendy, l’avant-centre de 30 ans du Stade Malherbe de Caen, a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 contre Martigues en Ligue 2. Ces deux buts font de lui le meilleur buteur de l’histoire du club, avec un total de 70 réalisations, surpassant ainsi Cyrille Watier.

Mendy a rejoint le club en 2020 en provenance de Bordeaux et a atteint ce jalon en quatre saisons. Bien qu’il n’ait pas réussi à partir cet été, il continue de briller sur le terrain, avec six buts depuis le début de la saison, ce qui le place en tête du classement des buteurs. Cependant, son équipe traverse une période plus difficile, occupant actuellement la 14e place du classement général.

