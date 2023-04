Doublement sacré avec le Sénégal, en Chan 2023 et en Can U20, Lamine Camara a vu ses belles performances récompensées par un transfert au FC Metz, partenaire privilégié de Génération Foot, son club formateur. Pour sa première titularisation, le milieu sénégalais faisait face à Bordeaux dauphin du leader le Havre et qui les précède au classement, pour le choc au sommet. Les Messins, avec un Camara flanqué du dossard numero 18 et qui a disputé 89 minutes du match, se sont imposés largement (3-0), grâce aux réalisations d’Ablie Jallow (49e) et Mikautadze (52e et 72e,). La tache a été rendue facile aux Grenats après l’expulsion du Girondin Gaëtan Poussin (40e). Avec ce succès, Metz (3e, 55 pts) revient à un point de son malheueux adversaire mais reste à 6 points du leader le Havre (1er, 61 pts). Rappelons que 2 autres sénégalais étaient sur le banc messin, il s’agit du défenseur central Ababacar Lo et du gardien de but Ousmane Ba.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy