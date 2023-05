Le jeune international sénégalais Bassirou Ndiaye, âgé de 21 ans, a été élu joueur du centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard du mois, à deux reprises en octobre puis en février. Cette saison il est credité de belles performances dans l’équipe réserve du FCSM, scorant à 21 reprises pour 7 passes décisives en 22 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Il s’est fait signaler, grâce à ces deux quadruplés dans les victoires contre Cosne USC (6-1) et l’AS Quetigny (1-11) et s’est imposé comme le star offensive de la réserve des Lionceaux. Bassirou Ndiaye est le meilleur buteur de tous les championnats de National 3, attirant du coup, les convoitises. Selon Footmercato, l’ailier gauche sénégalais a déjà reçu plusieurs offres de clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Son club Sochaux souhaitant le conserver, l’a envoyé s’entraîner avec le groupe professionnel ces dernières semaines. Mais, celui qui a reçu des intérêts de clubs belges et allemands, a décidé de quitter les Lionceaux de Montbelliard pour s’engager avec Lorient, le Dixième de la Ligue 1 après 36 journées.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy