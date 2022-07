De son coté, dans un entretien accordé à L’Equipe, le président de Villefranche, Philippe Terrier, a fustigé la décision de la Fédération en déclarant : « Mardi matin, un supporter m’a raconté une petite histoire que je trouve très intéressante. Imaginez, en France, un gars qui rate son bac. Puis qui va au rattrapage et qui rate encore. Mais son papa a beaucoup d’influence et beaucoup d’argent, et il obtient une troisième session pour son fils où l’on ne tiendra plus compte des notes qu’il a eues auparavant. Les plus grands experts seraient là pour remettre à niveau le garçon. Puis il repasse, et on lui donne le bac. Et on l’applaudit. Cette histoire reflète tellement la situation… (…) Si Bordeaux est sauvé, ça va être très compliqué pour la DNCG de rétrograder d’autres clubs. Ils n’auront plus aucune autorité les pauvres. Vu le bon travail qu’ils font, si jamais Bordeaux est sauvé, ils saccagent tout ce qu’ils ont fait depuis des années. En termes de légitimité… Il n’y en aura plus, elle serait détruite ». A-il ironisé dans ses propos rapportés par Onzemondial.

