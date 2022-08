D’après Footmercato, la réalité est toute autre et le cas Mbaye Niang divise au FC Sion. Et dans ce dossier c’est bien Ajaccio qui est en tête. Le média français de préciser que le club corse travaille depuis un mois pour attirer l’attaquant bordelais et a donc l’argent pour boucler ce dossier. De son côté, le Sénégalais préférerait rejoindre Ajaccio pour rester en Ligue 1 et surtout près de sa famille qui est à Marseille, a ajouté la source.

