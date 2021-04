En seconde période, Zidane a fait quelques réajustements, avec le repositionnement de Casemiro, revenu plus bas, derrière Modric et Kroos, ce qui eut pour effet d’apporter un certain équilibre dans l’équipe madrilène. Le brésilien avait la fâcheuse tendance à se projeter souvent à l’avant, de ce fait Pulisic, Mount, Ngolo Kanté et compagnie, avaient la faculté à se projeter rapidement à l’avant, d’où l’ouverture du score par l’américain. Le Real peut remercier son homme providentiel, Karim Benzema « qui vaut autant que Chelsea » comme titré dans sa Une d’après match par Marca. Les anglais avaient mis une énorme pression, chahutant et bousculant le Real, qui a fait un meilleur second mi-temps. Malgré les rentrées d’Eden Hazard et d’Asensio, les madrilènes ne sont pas parvenus à vaincre les Blues. Ces derniers prennent une bonne option et seront en position de force au moment d’aborder le match retour, surtout s’ils répètent la même symphonie jouée sur la pelouse du Stadio Di Stefano.

