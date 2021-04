XALIMANEWS-Ce mercredi soir, pour le compte de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, en match aller au Parc des Princes, le Paris Saint Germain va recevoir Manchester City. Un choc des étoiles.

Ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, l’antre du PSG, il y’aura du spectacle entre parisiens et Citizens. Une rencontre qui va opposer deux équipes très joueuses, dirigées par 2 grands coachs adeptes du football bien pensé. Ce sera le bal des étoiles.

Le Paris Saint Germain misera sur ses deux prodiges, Neymar et Mbappé, deux joueurs capables de dynamiter n’importe quel verrou, pourvu qu’ils soient en forme. Ils seront bien épaulés par Idrissa Gana Gueye dans l’entre-jeu, un joueur énergique qui aide toute l’équipe et bloque les circuits de passes adverses tout en se projetant à l’avant quand l’occasion se présente, L’international sénégalais formera certainement une paire de première lame avec l’argentin Paredes, solide et capable de relayer. Marco Verratti, le plus technique des hommes du milieu facilitera la tache à Neymar et Mbappé, en sortant proprement le ballon. Un PSG qui pourra aussi compter sur Di Maria, l’argentin capable d’offrir des offrandes aux hommes de devant, un joueur imprévisible, déroutant. Derrière, Navas devrait continuer à briller et maintenir l’équipe à flot lors des temps faibles , bien aidé par une défense, où Marquinhos devra reprendre du service, de retour de blessure ainsi qu’Abdou Diallo. Neymar et Mbappé doivent réussir leur match pour que Paris puisse exister, les 2 référents techniques sont dans l’obligation de faire des efforts à haute. Le Paris Saint Germain en aura besoin dans sa quête à la Coupe aux grandes oreilles. Deja la vitrine du club commence à crier Ligue des Champions.

En face, c’est un Manchester City tout serein qui va défier Paris. Leader de la Premier League avec 10 points d’avance sur son suivant, City (1e, 77 pts) est presque assuré de remporter le titre. Seule équipe invaincue de la Ligue des Champions, les partenaires de De Bruyne ont enregistré 9 victoires et 1 nul en 10 matchs, pour 21 buts marqués et 3 encaissés, la où le PSG a récolté 6 victoires, 3 défaites et 1 nul, marquant 21 buts comme son adversaire du jour mais en encaissant 11. L’équipe des Skyblues sera portée par son stratège belge, qui sera épaulé par Gundogan et Bernardo Sylva, pour ce qui est l’un des meilleurs trios de milieu de la Ligue des Champions, avec la triplette du Real de Madrid (Casemiro, Kroos et Modric). L’entre-jeu de City est le point fort du groupe de Pep Guardiola et De Bruyne est à City, ce que Neymar représente au PSG, le joueur qui sublime toute une équipe, un joueur clé du dispositif de son équipe. Idrissa Gana Gueye et ses compères du milieu parisien devront batailler ferme pour annihiler les velléités de son homologue citizen. On pourrait assister à vraie bataille de tranchée sur la pelouse du parc des Princes. La formation anglaise dispose comme le club francilien, d’un bon gardien en la personne du brésilien Ederson, très sûr, premier relanceur de son équipe et fort balle au pied. Ce dernier sera bien secondé par sa défense, où règne Stones voir Fernandhino, qui reste la meilleure arrière garde de la compétition avec seulement 3 buts encaissés. Son attaque est composée de Rahim Sterling, un vrai poison dont l’arrière garde parisienne devra se méfier, tout comme le brésilien Gabriel Jésus, qui peut être un opportuniste à souhait. A moins que le technicien espagnol de City, ne préférerait Mahrez à la place de l’auriverde.

Cette seconde demi-finale sera un vrai bal d’étoiles, une rencontre où la bataille du milieu de terrain sera très determinante. L’international sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye, le facteur X du dispositif parisien lors de ses 3 dernières rencontres en C1 doit remettre le bleu de chauffe ce soir pour aider son équipe vers la porte de la qualification.

Cette double confrontation va au delà de la Ligue des Champions, ce sera aussi un match géopolitique, celui entre le Qatar et les Émirats arabes unis, propriétaires des clubs. Engagés dans des stratégies d’influence à travers le sport et surtout le football, les deux États voient dans ce match au sommet l’occasion d’affirmer leur supériorité dans le golfe Persique. Ce match peut être appelé « Le derby du Golfe ».