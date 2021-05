À quelques heures du coup d’envoi de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, le Collectif des Ultras de Paris (CUP), qui ne pourra faire le déplacement pour l’Angleterre à cause des restrictions liées au Covid-19, via un communiqué ,a tenu à manifester son soutien à ses joueurs pour les pousser vers l’exploit. « Vous, joueurs du Paris-Saint-Germain, avez l’occasion d’écrire la plus belle page de l’histoire du club. Cela passera évidemment par un exploit à l’Etihad Stadium. Nous ne savons pas quelle sera la conclusion de cette saison palpitante, mais ô combien éprouvante compte tenu du contexte. Mais une chose est sure : vous en êtes capables. Nous, supporters, ne vous avons jamais lâchés. Malgré la situation, nous avons gardé la même passion et nous vous avons apporté notre soutien par tous les moyens. La plus belle des réponses sera de tout donner ce soir. Jouez comme des guerriers, ne lâchez rien quitte à laisser vos tripes sur le terrain », peut-on notamment lire dans ce communiqué, qui pourrait faire un effet sur Neymar et compagnie.

