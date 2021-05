Rappelons que, les Parisiens battus au match aller (1-2), auront besoin d’une victoire par 2 buts à zéro, ou bien gagner en marquant plus de 2 buts et par n’importe quel écart. Et pour réussir ce pari, le Paris Saint Germain aura besoin d’un Mbappé et d’un Neymar, au summum de leur art.

Battus à domicile lors du match aller (1-2), les parisiens se sont compliqués la tache et doivent renverser une situation compromise. Conscients de l’ampleur de la tache qui les attend, les joueurs de Pochettino croient dur comme fer à une qualification. Sur le site officiel du club, l’international transalpin Florenzi, transfuge de la Roma, s’est exprimé pour expliquer comment aborder ce décisif rendez-vous. « Ce genre de matches, à mon avis, moins on les prépare mentalement, mieux c’est. Si vous commencez à y penser à partir de 3, 4 jours avant, vous arrivez épuisé. Il y a des matches qui se préparent tout seuls, comme on dit, et celui-ci en fait parti. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d’envie de bien faire… Pour essayer d’entrer dans l’histoire », a-t-il expliqué. Réponse demain soir.

