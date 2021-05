XALIMANEWS-Battus lors de de la demi-finale aller à domicile face à Manchester City (1-2), les Parisiens essayeront de renverser la situation ce soir à l’Etihad face aux Citizens, pour un choc qui s’annonce sulfureux entre 2 clubs parrainés depuis le Golfe Persique.

Annoncé favori par la plupart des observateurs avant le match aller à cause de ses exploits retentissants en 8es et en 1/4es face au FC Barcelone (1-4, 1-1) et Bayern de Munich (3-2, 0-1), le Paris Saint Germain a été refroidi à domicile au Parc des Princes par Manchester City (1-2) lors d’une rencontre où les protegés de Pochettino n’ont fait illusion que lors de la première mi-temps. Renversés après avoir mené au score, les partenaires d’Abdou Diallo (absent au match aller et titulaire probable ce soir) devront remporter la mise ce soir pour espérer disputer une seconde finale d’affilée et réaliser leur rêve de remporter la Coupe aux grandes oreilles. Lors du match aller, le PSG avait réalisé une première période aboutie, ponctuée par l’ouverture du score de Marquinhos, avant de sombrer dès le retour aux oranges par la faute d’une équipe de City pleine de maîtrise mais aidée aussi par la réussite sur sur deux buts. Neymar et Mbappé, hommes de base du projet parisien dans sa quête de remporter le Graal, avaient fait grise mine lors de la manche aller. Recrutés à prix d’or pour faire franchir au PSG un palier, c’est le moment pour ces 2 prodiges de se sublimer et porter l’équipe vers l’exploit. Pour que le Paris Saint Germain puisse exister ce soir à l’Etihad, il faut que l’auriverde et le tricolore soient au sommet de leur art et retrouvent leur efficacité devant les buts. Une efficacité qui poursuit l’équipe francilienne loin de ses bases cette saison en Ligue des Champions. Le gardien costa-ricain Keylor Navas, dantesque, en huitièmes et en quarts, pas très inspiré au match aller, doit retrouver son baraka ce soir. Si ses 3 joueurs sortent le bleu de chauffe, le PSG pourrait espérer renverser la situation. Une nouvelle désillusion serait très duré à avaler pour l’empire Qatar, surtout devant un concurrent émirati. Si le PSG échoue aux portes de la finale, cela pourrait faire grincer beaucoup de dents du côté des investisseurs et fera beaucoup réfléchir par rapport à la réalisation du projet de remporter la Ligue des Champions. Pas aussi sûr de remporter la Ligue 1 dominée par le LOSC, n’ayant plus son destin en main, la formation francilienne est face à un tournant décisif de sa saison.

En face, City, tout serein, va aborder cette demi-finale retour en ballotage favorable. Deja champion d’Angleterre, les Citizens comptent aller en finale pour espérer remporter un trophée dont le bailleur Émirati, a fait une priorité. Avec un Kevin de Bruyne, au sommet de son art et qui a declenché la revolte lors du match aller, bien épaulé par Mahrez auteur du second but et les 2 médians Gundogan et Bernardo Sylva, Manchester City qui pourrait faire débuter Sterling ce soir, a de solides arguments pour passer devant Paris. Très joueuse et toujours maître de la possession, la formation mancunienne doit se méfier de la réaction parisienne. Les champions de France, en bêtes blessées, entameront cette rencontre, revanchards et déterminés à prendre leur revanche. Ce soir, sur la pelouse de l’Ethihad,il se risque de se passer une drôle de drame, entre Citizens et Parisiens.