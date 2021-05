Pour ce match retour, le Real de Madrid va récupérer son capitaine emblématique Sergio Ramos et Ferland Mendy, de retours de blessures. Le retour du capitaine de la selection ibérique dans l’arrière garde Merengue, apportera de la solidité et une force de caractère à la Casa Blanca. Avec Ramos, la formation madrilène est tranfigurée et montre un tout autre visage. Les recordmans de la Ligue des Champions seront déterminés ce soir à renverser la situation face aux pensionnaires de Stamford Bridge. Les Blues, en ballotage favorable, ont leur destin en main, ils auront besoin d’un nul avec zéro but ou d’une victoire pour se qualifier. Mais ce soir, Ngolo Kanté et ses partenaires risquent de voir une autre équipe du Real, un os qui sera très difficile à avaler. Cependant, Chelsea a des arguments à valoir, les hommes qui avaient tellement maîtrisé les joueurs de Zidane lors du match aller, sont encore là, cette fois ci, il suffit juste d’être plus tueurs devant, pour entrevoir le paradis. Édouard Mendy, le portier international sénégalais, gardien du temple Blue, aura la périlleuse mission de garder sa cage inviolée face aux vagues madrilènes qui vont sans doute déferler. Qui de Mendy ou de Karim Benzema, remportera son duel devant l’autre ? Nous serions édifiés ce soir, aux alentours de 21h.

