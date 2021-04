XALIMANEWS-Seuls sénégalais, avec Abdou Diallo et Mouhamed Mbaye et Loum (FC Porto) engagés dans ces quarts de finale de Ligue des Champions, Idrissa Gana Gueye et Édouard Mendy, ont connu des fortunes similaires en remportant leur match aller en déplacement à Munich (2-3) et à Porto (0-2), tout en jouant leur partition à merveille.

Les Lions de la Teranga, du PSG et de Chelsea, ont connu une soirée faste hier mercredi, en remportant leur manche aller de ces quarts de finale de Ligue des Champions, en déplacement en Bavière et à Porto.

Les parisiens Diallo et Gana Gueye, battus en finale de l’édition précédente par le Bayern (1-0) ont pris leur revanche (2-3) et réalisé un grand pas en vue d’une qualification en demi-finales. Lors d’un match où le PSG a souffert le martyr face à la vague déferlante rouge des bavarois, les franciliens malgré leur avance au score en première période, ont été ballotés et bouffés dans l’entre-jeu, ils ont plié sans rompre. En deuxième mi-temps, Diallo, malade, fut remplacé et Gana va se révéler, en grattant un nombre important de ballon, coupant les lignes de passes adverses, taclant par çi et là, allant au pressing. Lors de cette deuxième période, il a permis à son équipe, qui a souffert de l’absence de Verratti, de souffler un peu au moment où les bavarois accéleraient la cadence, imprimant un rythme d’enfer au match. Après une première période mitigée, Gana s’est révélé de la meilleure des manières pour son équipe en seconde mi-temps.

L’autre Lion engagé dans ces quarts, Édouard Mendy, a réalisé un nouveau clean sheet, permettant à un Chelsea réaliste, de se sortir du guêpier portugais (0-2). Les Blues, souvent chahutés dans ce match, ont vu leur gardien assurer l’essentiel, en faisant des arrêts importants aux moments opportuns, gardant ses cages inviolées. À 29 ans, le portier de Chelsea est devenu le spécialiste en la matière. Aves ce match aller face à Porto sans encaisser, l’international sénégalais comptabilise 7 clean-sheets en Ligue des champions. Le meilleur d’Europe. Qui dit mieux ? Du grand art Mister Édouard Mendy.

Pour nos trois Lions, il suffit de confirmer les belles promesses du match aller, au retour et décrocher les qualifications en demi-finales.