Dans ce Onze, défini par Footmercato, le Real de Madrid vainqueur de Liverpool (3-1), se taille la part du Lion avec 4 joueurs (Nacho, Ferland Mendy, Kroos et Vinicius), suivi du PSG avec 3 présences (Navas, Gana Gueye et Mbappé). Les clubs anglais de City et Chelsea, vainqueurs de Dortmund (2-1) et Porto (0-2) comptent chacun 2 joueurs, Azpilucueta et Mount pour les Blues , et Stones et De Bruyne pour les Citizens.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy