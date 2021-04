Au match aller à l’Etihad Stadium, les Citizens avaient arraché la victoire dans les toutes dernières minutes (2-1), après avoir vu Dortmund revenir au score par Marco Reus. Lors de cette rencontre, les allemands avaient fait jeu égal avec les anglais, et ce jour là, l’atout numero 1 du club de la Ruhr, Erling Haaland était resté muet, mais ce soir, dans son antre de l’Iduna Park Stadion, le géant norvégien voudra gommer cette tache et essayera de guider son équipe vers la qualification. Les Citizens devront contenir le meilleur buteur de la Ligue des Champions (10 buts en 7 rencontres), s’ils veulent poursuivre leur chemin vers la finale. City, porté par De Bruyne, premier buteur au match aller, comptera aussi sur Folden, Gabriel Jésus et Sterling, pour porter le danger vers le camp adverse. Ce sera un match très equilibré entre Dortmund et City, où le suspens sera garanti.

